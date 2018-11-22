شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ماذا عثر الجيش الوطني مع أسير حوثي وكيف يراه الحسين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انصدم عدد من افراد الجيش الوطني من كلام اسير حوثي ظهر معه شوي حول عنقه قال انه من أجل ان يراه حسين، وانه سيدخل الجنة في حال قتل وسيراه الحسين.

ولم يتمالك افراد الجيش انفسهم من الضحك على ادعاءات الأسير ان الحسين يراه.. شاهد: