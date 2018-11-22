شكرا لقرائتكم خبر عن جانب من معارك تحرير مثلث عاهم .. شاهد ما حدث أثناء التصوير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة جانب من معارك تحرير مثلث عاهم خلال الأيام الماضية.

واظهر الفيديو جانب من المعارك وانفجار عبوة ناسفة على مرأى كاميرا التصوير وتحذير قوات الجيش الوطني من عدم الخروج عن الخط الاسفلتي لكثرة الألغام التي زرعها الحوثيون.

وتوعد المقاتلون بمواصلة القتال حتى لو فرش الحوثيون الأرض الغاماً بحسب قولهم، وكما يظهر في المقطع الفيديو: