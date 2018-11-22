شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف استخدم الحوثيون حيلة ماكرة لمنع اكتشاف دباباتهم (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اظهر مقطع فيديو نشرته قناة اليمن اليوم حيلة ماكرة استخدمها الحوثيون لاخفاء دباباة في منطقة حجة بعد مثلث عاهم. واظهر الفيديو استخدام الحوثيون لاحد الجسور مكاناً لاخفاء دبابتهم، الا انه تم رصد الدبابه واستهدافها بغارتين جويتين ما أدى إلى إعطابها لكن بعد تدمير الجسر.

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