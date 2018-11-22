شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تنتزع أول مديرية بالكامل في محافظة صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكملت قوات الجيش اليمني تحرير أولى مديريات محافظة صعدة بالكامل.

وقال مصدر عسكري في محور المحافظة في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” أن قوات الجيش والمقاومة بدعم من التحالف العربي أحكمت سيطرتها الكاملة على مديرية الظاهر بعد إحكام السيطرة على مركز المديرية ومنطقة الملاحيط.

وأضاف المصدر ” أن قوات الجيش ممثلة بقوات اللواء الثالث عروبة باتت تتمركز في مركز المديرية كما بدأ عودة الأهالي النازحين إلى منازلهم بعد تأمينها من قبل الجيش والمقاومة.

وأوضح المصدر ” أن مليشيات الحوثي الانقلابية تنهار بشكل متسارع في المديريات الشمالية والغربية للمحافظة بعد سيطرة قوات الجيش على مركز مديرية الظاهر إضافة إلى سيطرة قوات المنطقة العسكرية الخامسة على مثلث عاهم الذي يربط مديريات حجة الشمالية مع مديريات الوسط والمديريات الغربية لمحافظة عمران

وتعتبر مديرية الظاهر أول مديرية محررة بالكامل في المحافظة بالتزامن مع تقدم عسكري أخر لقوات الجيش في مديريات باقم حبث تحاصر قوات الجيش مركز المديرية كما تتقدم بشكل كبير في مديرية كتاف وباتت على الجبال المطلة على مركز المديرية هناك بحسب المصادر العسكرية في قيادة المحور.