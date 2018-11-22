شكرا لقرائتكم خبر عن ”إقصاء محسن واليماني يخلف هادي ومعياد رئيسا للوزراء”.. سياسي يمني يتحدث عن تغييرات شاملة في هيكل الشرعية..! (الأسماء والمناصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الكاتب السياسي علي البخيتي سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر تتخدث عن تغييرات شاملة وجذرية في هيكل الشرعية. واقترح البخيتي أن يكون وزير الخارجية اليماني خالد اليماني رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس هادي.. فيما يتم استبعاد محسن ليحل في منصبه رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك.





وطرح البخيتي اسم حافظ معياد كرئيسا للوزراء خلفا لعبدالملك، فيما يمسك أحمد بن مبارك حقيبة الخارجية خلفا لليماني. وينشر "بويمن" صورة مرفقة توضح الأسماء والمناصب المقترحة من البخيتي.

شكرا لقرائتكم خبر عن ”إقصاء محسن واليماني يخلف هادي ومعياد رئيسا للوزراء”.. سياسي يمني يتحدث عن تغييرات شاملة في هيكل الشرعية..! (الأسماء والمناصب) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .