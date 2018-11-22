شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ”محمد بن زايد” يغرد عن اليمن والسعودية والإمارات والضغوط الغربية لوقف الحرب..ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، الليلة الماضية،عن الأوضاع في اليمن.

وقال عبدالله : لا توجد دولة تهتم باليمن كما تقوم بذلك السعودية والإمارات، في إشارة إلى المساعدات الإنسانية التي يقدمها البلدين لليمن.

وأكد في تغريدة على تويتر ـ رصدها محرر المشهد اليمني ـ ” من يعتقد أن قلبه على اليمن أكثر من السعودية والإمارات غلطان بل مليون غلطان”.

وجاءت هذه التغريدة بعد ساعات من إعلان السعودية والإمارات لمنحة إنسانية جديدة مقدرة بنصف مليار دولار.

وقادت ضغوط أوروبية وأممية دول التحالف العربي إلى وقف عملية تحرير الحديدة، من أجل إفساح المجال لإغاثة المواطنين في المحافظة وتسهيل خروج العالقين.