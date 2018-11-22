مصرع قيادي حوثي كبير بغارة للتحالف في صعدة

افادت انباء من صعدة ان قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية لقي مصرعه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي .

وقالت مصادر محلية ان القيادي الحوثي ضيف محمد يحيى شريف لقي مصرعه بغارة جوية في وادي ال أبو جباره بمديرية كتاف بمحافظة صعدة أثناء تواجده هناك في زيارة ميدانية مع عدد من عناصر مليشيات الحوثي .

ويعتبر ضيف شريف من القيادات الامنية للمليشيات في وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب يشغل منصب المدير المالي للوزارة برتبة مقدم .

ويأتي مصرع القيادي شريف ضمن سلسلة من قيادات المليشيا الذين لقوا مصرعهم في مختلف الجبهات وتحت ضربات التحالف العربي خلال الأيام الماضية .