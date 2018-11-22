مقتل 7 عناصر من المليشيا بنيران الجيش بمصلوب الجوف

تجددت رقعة المعارك العسكرية بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة المصلوب، بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد. وذكر مصدر عسكري، أن المعارك نشبت عقب محاولة تسلل مجاميع حوثية على مواقع الجيش الوطني في الزرقة وسداح بجبهة المصلوب. وأكد المصدر أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة وأجبرت العناصر المهاجمة على الفرار والتراجع، بعد أن كبدها مقتل 7 من عناصرها جرح آخرون.

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