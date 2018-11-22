شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تبدو طائرة اليمنية من الداخل والخارج التي تم شراءها يوم السبت الماضي ودخولها الخدمة فعلياً .. (فيديو صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت طائرة جديدة مستعمل من قبل اشترتها شركة الخطوط الجوية اليمنية مؤخراً، الطائرة من نوع ايرباص 320 A ، والتي دشنت أول رحلها لها يوم الاثنين الماضي.

وكانت أول رحلة للطائرة الايرباص 320 A ، إلى المملكة الاردنية الهاشمية، وأقلعت الرحلة التي تحمل الرقم 648 يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر 2018 .

وقد إنطلقت الرحلة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتعتبر هذه هي الرحلة الأولى للطائرة التي انضمت للأسطول حيث كان على متنها 180 مسافر وهذه هي كامل حمولتها من الركاب وقد وصلت الى مطار الملكة علياء.



