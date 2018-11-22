شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الدولة الخليجية التي ابدت استعدادها لتقديم الدعم للحوثيين وهمامازالوا مترددين في قبول العرض! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدى محمد علي الحوثي، رئيس مايسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين، متردداً ومتوجساً من عرض مقدم من دولة خليجية لتقديم الدعم للجماعة في ظل العزلة الدولية والقيود الكبيرة التي تفرضها دول التحالف على المليشيا الانقلابية.

وقال الحوثي في تغريدة ” الكويت أبدت استعدادها لتوفير الدعم اللوجيستي، لكن بعد مواقفها في مجلس الأمن المنصهرة في الدفاع عن التحالف، بتضليل للحقائق، واستقاء ذلك من الشائعات والحرب النفسية التي تشنها دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائها في اليمن”.

وأشار الحوثي إلى أن إعلان الكويت “أمر فيه نظر، ويحتاج لدراسة”.

جاء ذلك على خلفية الأنباء التي تحدثت عن استعداد الكويت نقل وفد الحوثيين إلى مشاورات السلام بطلب من السويد التي من المقرر أن تستضيف المباحثات اليمنية نهاية الشهر الجاري.