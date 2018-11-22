شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يصدم اليمنيين بقرار خطير عن النساء وأرامل المليشيات ويوجه بتنفيذه بالقوة "تفاصيل تتحدث عن انحراف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية، أن زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، وجه بتزويج نساء عناصره الذين لقوا مصرعهم بمختلف جبهات القتال وتسليمها لعناصر اخرين وبالقوة.

وقالت المصادر "إن زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، وجه خطاباً لقيادات المليشيا ومسؤولي من يطلق عليهم الجانب الاجتماعي في المليشيا، بضرورة حصر نساء من لقوا مصرعهم والعمل على تزويجهن".

وأوضحت المصادر "أن القيادي في مليشيا الحوثي محمد علي الحوثي، أصر على إجبار نساء قتلى المليشيا على الزواج "لتجنب انحرافهن"، حد قوله".

وأكدت أن عدداً من نساء قتلى المليشيا رفضن الزواج إلا أنه تم إبلاغهن أن أوامر المدعو عبدالملك لا أحد يعترضها أو يرفضها.

وأشارت إلى أن المليشيا هددت من يرفضن الزواج بالاعتقال.

الجدير ذكره أن الآلاف من عناصر المليشيا لقوا مصرعهم في مختلف جبهات القتال، خاصة جبهتي الساحل الغربي وصعدة.