شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا قوات حراس الجمهورية بقيادة العميد طارق صالح تتسلم مهمة تحرير محافظات جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة، عن تسليم قوات المقاومة الوطنيةـ الحرس الجمهوري سابقاً ـ التي يقودها العقيد طارق صالح الحرس مهمة عسكرية لتحرير عدة محافظات يمنية هامة وسط اليمن من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت المصادر” أن قوات العميد طارق صالح تسلمت رسميا معركة تحرير محافظة إب وسط البلاد من ميلشيا الحوثي الانقلابية، والتقدم صوب ما تبقى من محافظة تعز”.

وأضافت المصادر” أن المهمة الموكلة إلى قوات طارق صالح، ستمتد إلى مناطق وأجزاء واسعة من محافظة ذمار، منها إلى إحكام السيطرة وقطع كافة خطوط إمداد ميلشيا الحوثي الانقلابية التي تربط بين أهم المحافظات (شمال غرب – جنوب وسط).

وأوضحت المصادر” أن هذه المهمة الجديدة هي إلى جانب اشتراك قواته في استكمال تحرير مدينة الحديدة التي تشهد أعنف المواجهات في الأثناء”.