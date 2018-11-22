وزارة الثقافة تحصل على عملات أثرية تعود لعهد الدولة الصليحية

أعلنت وزارة الثقافة اقتناء ثلاث عملات أثرية تعود إلى عهد الدولة الصليحية عثر عليها مواطنون في موقع كدمة الأثري بمحافظة لحج (جنوب اليمن).



وقال وزير الثقافة، مروان دماج، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن العملات هي عبارة عن دنانير ذهبية ضربت في عدن عام 441هـ أيام ابن مؤسس الدولة الصليحية العادل بالله احمد.. موضحاً أن العملات منحوت على وجهها الأمامي، عبارة "لا إله إلا الله" وعلى الوجه الخلفي، عبارة "أمر به المكرم بن علي".



وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من مكتب الوزير والهيئة العامة للآثار رفعت في تقريرها أنه تم تسليم العملات إلى مدير عام مكتب الآثار في محافظة عدن لإيداعها في متحف عدن أسوة بالعملات الرومانية التي سبق أن اقتنتها الوزارة إثر العثور عليها في موقع أثري بمحافظة أبين.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة استطاعت خلال الفترة الماضية استعادت مخطوطات وقطع أثرية تعرضت للسطو والنهب، كما تعمل الوزارة حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في الداخل والخارج لاستعادة مخطوطات وقطع أثرية تحمل قيمة تاريخية وحضارية بالغة الأهمية.

