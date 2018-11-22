شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سياسي يمني مقرب من المخابرات الامريكية يكشف عن قرار جاهز للاطاحة بالجنرال الاحمر والشخصية التي ستحل بدلاً عنه واسماء اعضاء الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الكاتب السياسي علي البخيتي والمقرب من السفارة الامريكية سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" تتخدث عن تغييرات شاملة وجذرية في هيكل الشرعية.

واقترح البخيتي أن يكون وزير الخارجية اليماني خالد اليماني رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس هادي.. فيما يتم استبعاد محسن ليحل في منصبه رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك.

وطرح البخيتي اسم حافظ معياد كرئيسا للوزراء خلفا لعبدالملك، فيما يمسك أحمد بن مبارك حقيبة الخارجية خلفا لليماني. وينشر "بويمن" صورة مرفقة توضح الأسماء والمناصب المقترحة من البخيتي.