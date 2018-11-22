شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تمرد في أهم معسكرات الحوثيين بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية، لـ(نافذة اليمن) عن تمرد في صفوف ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بمعسكر اللواء العاشر صاعقة حرس جمهوري، في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، غرب اليمن .

وذكرت المصادر، في تصريحات خاصة للموقع، أن عشرات العناصر الحوثية رفضت قتال قوات المقاومة المشتركة التي تواصل تقدمها بإتجاه مدينة الحديدة الأمر الذي تسبب بإندلاع مواجهات عسكرية بينها وبين آخرين من الموالين لقيادات الصف الأول في الميليشيات .

وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من العناصر الإنقلابية .. مشيرة إلى ان الوضع لازال متوتراً داخل المعسكر الذي يتحصن فيه رافضي القتال الذين وصفتهم قيادات الميليشيات بالمتمردين .

وبحسب المصادر فإن هذا اللواء يعد أهم الألوية الواقعة غرب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات، ومهمته تأمين العاصمة من الجهة الغربية وتوفير الحماية للطرق الرابطة بين صنعاء والحديدة .