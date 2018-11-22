شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم.. الدولار يعاود ارتفاعه مجدداً امام الريال اليمني (آخر اسعار الصرف مساء اليوم الاربعاء في صنعاء وعدن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الدولار مساء اليوم ارتفاع جديد له امام الريال اليمني اثناء تداوله في محلات الصرافة.

وقالت مصادر اخبار إن الدولار حقق ارتفاع نسبي اثناء التعامل به ليصل سعره إلى 550 ريال بعد ان كان قد وصل سعره إلى اقل من 520 اثناء التعامل به.

وفيما يلي اسعا رالصرف في كل من صنعاء وعدن:

اسعار الصرف في صنعاء (شراء):

الدولار الامريكي: 547 ريال.

الريال السعودي: 144 ريال.

اسعار الصرف في عدن (شراء):

الدولار الامريكي: 550 ريال.

الريال السعودي: 145 ريال.