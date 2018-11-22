شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة الجزيرة تبث قبل قليل انقلاب حوثي مفاجئ على المبعوث الاممي وانهيار مفاوضات السويد قبل ان تبدأ " تفاصيل" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - استبقت جماعة الحوثي انطلاق مفاوضات السلام التي يجري الترتيب لانعقادها في السويد باعلان رفضها المسبق للمرجعيات الاساسية للتسوية السياسية .



وأعتبر القيادي الحوثي البارز " محمد البخيتي " في تصريحات له قبل قليل لقناة " الجزيرة " أن جولة المفاوضات التي يجري الاعداد والترتيب لها لتنعقد في السويد ستفشل ولن تخرج بأي نتائج تفضي الى التوصل للحل السياسي المنشود .

واشار البخيتي الى أن جماعة الحوثي ترفض المبادرة الخليجية معتبرا أنها انتهت وان جماعته قامت بالدوس عليها بالاقدام .

ووجه البخيتي دعوة للشرعية والقوى السياسية الموالية لها والمتواجدة في الرياض الى العودة الى اليمن وبدء عملية حوار وطني دون وصاية خارجية مشددا على ضرورة احترام وقبول التنوع داخل اليمن وأن يتم تقديم التنازلات للتوصل لحل سياسي منصف .