بالفيديو.. رئيس هيئة الاركان العامة يلتقي السفير الكوري لدى اليمن

عقد الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي رئيس هيئة الاركان العامة اليوم لقاءً السفير الكوري لدى اليمن باك وونج تشول. وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أشاد رئيس هيئة الاركان العامة خلال اللقاء بالدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لليمن خلال الفترة الماضية ومساهماتها في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة الخاصة باليمن وتقديم المساعدات الغذائية وإعادة تفعيل المنح الدراسية والدورات التدريبية. من جانبه أكد السفير الكوري استمرار بلاده في دعم الحكومة الشرعية ومد يد العون لمساعدة الشعب اليمني لتجاوز المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلد.

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