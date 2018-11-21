بالاسم .. مصرع قيادي حوثي بارز بغارة للتحالف في صعدة

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة صعدة شمال غرب البلاد .
وقالت مصادر "الخليج 365" ان القيادي الحوثي ضيف محمد يحيى شريف لقي مصرعه بغارة جوية في وادي ال أبو جباره بمديرية كتاف بمحافظة صعدة أثناء تواجده هناك في زيارة ميدانية مع عدد من عناصر مليشيات الحوثي .
ويعد ضيف شريف من القيادات الامنية للمليشيات في وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب يشغل منصب المدير المالي للوزارة برتبة مقدم .
ويأتي مصرع القيادي شريف ضمن سلسلة من قيادات المليشيا الذين لقوا مصرعهم في مختلف الجبهات وتحت ضربات التحالف العربي خلال الأيام الماضية .
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