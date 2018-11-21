أبرز أحداث اليمن الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365"، أبرز 20 عنوان لأهم الأحداث في الفترة المسائية لهذا اليوم الأربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، وهي كالتالي: البحسني يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق مبادرة تخفيف أعباء الحياة المعيشية غداً https://www.alyamanalaraby.com/339662 بالصور.. البحسني يلتقي وفد يزور حضرموت من أساتذة وطلاب قسم الإعلام بجامعة عدن https://www.alyamanalaraby.com/339640 برقية شكر من الرئيس هادي لقيادتي الإمارات والسعودية https://www.alyamanalaraby.com/339665 الفلكي الجوبي : الاثنين القادم موعد دخول موسم يشتهر بالأمطار الخفيفة https://www.alyamanalaraby.com/339667 4 غارات لمقاتلات التحالف على مواقع المليشيا في حجة https://www.alyamanalaraby.com/339664 منظمة بريطانية تقدر وفاة 85 ألف طفل يمني بسبب سوء التغذية https://www.alyamanalaraby.com/339654 محلل سياسي: حشود الحوثيين دليل الاستبداد وليس الشعبية https://www.alyamanalaraby.com/339651 عاجل .. عودة خدمتي الهاتف والانترنت في مأرب وشبوة وسيئون بعد خروجها من المهرة https://www.alyamanalaraby.com/339650 مواجهات عنيفة بين الشرعية والحوثيين في محيط جبل هان بتعز https://www.alyamanalaraby.com/339648 رئيس جامعة تعز يصل عدن لتلقي العلاج https://www.alyamanalaraby.com/339646 رئيس الوزراء يتقدم مشيعو الدكتور صالح علي باصرة https://www.alyamanalaraby.com/339645 شاهد.. اثنان من الشرعية يتسابقان على حصد رأس عبدالملك الحوثي https://www.alyamanalaraby.com/339644 عسكر يلتقي مسؤولة الحماية بمنظمة اليونيسيف https://www.alyamanalaraby.com/339643 رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لاللجنة العليا للموازنات العامة https://www.alyamanalaraby.com/339641 صحافي: تحالفت قطر مع إيران فسارعت كرمان لوضع يدها في يد قاتل https://www.alyamanalaraby.com/339638 الجيش يحرر قرى جديدة في صعدة ومصرع عدد من ميليشيات الحوثي https://www.alyamanalaraby.com/339637 مليشيات الحوثي توسع عمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية بالحديدة https://www.alyamanalaraby.com/339635 زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى الحديدة غداً.. ومصدر يكشف أهدافها https://www.alyamanalaraby.com/339636 المقاومة الشعبية بالضالع تدعو رئيس الجمهورية إلى سرعة استكمال معركة تحرير اليمن https://www.alyamanalaraby.com/339625 مدير خفر السواحل يكشف حجم ضحايا السفينة الإيرانية سافيز بالساحل الغربي https://www.alyamanalaraby.com/339623

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أحداث اليمن الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .