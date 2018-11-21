أبرز أحداث اليمن الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365"، أبرز 20 عنوان لأهم الأحداث في الفترة المسائية لهذا اليوم الأربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، وهي كالتالي:
البحسني يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق مبادرة تخفيف أعباء الحياة المعيشية غداً
https://www.alyamanalaraby.com/339662
بالصور.. البحسني يلتقي وفد يزور حضرموت من أساتذة وطلاب قسم الإعلام بجامعة عدن
https://www.alyamanalaraby.com/339640
برقية شكر من الرئيس هادي لقيادتي الإمارات والسعودية
https://www.alyamanalaraby.com/339665
الفلكي الجوبي : الاثنين القادم موعد دخول موسم يشتهر بالأمطار الخفيفة
https://www.alyamanalaraby.com/339667
4 غارات لمقاتلات التحالف على مواقع المليشيا في حجة
https://www.alyamanalaraby.com/339664
منظمة بريطانية تقدر وفاة 85 ألف طفل يمني بسبب سوء التغذية
https://www.alyamanalaraby.com/339654
محلل سياسي: حشود الحوثيين دليل الاستبداد وليس الشعبية
https://www.alyamanalaraby.com/339651
عاجل .. عودة خدمتي الهاتف والانترنت في مأرب وشبوة وسيئون بعد خروجها من المهرة
https://www.alyamanalaraby.com/339650
مواجهات عنيفة بين الشرعية والحوثيين في محيط جبل هان بتعز
https://www.alyamanalaraby.com/339648
رئيس جامعة تعز يصل عدن لتلقي العلاج
https://www.alyamanalaraby.com/339646
رئيس الوزراء يتقدم مشيعو الدكتور صالح علي باصرة
https://www.alyamanalaraby.com/339645
شاهد.. اثنان من الشرعية يتسابقان على حصد رأس عبدالملك الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/339644
عسكر يلتقي مسؤولة الحماية بمنظمة اليونيسيف
https://www.alyamanalaraby.com/339643
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لاللجنة العليا للموازنات العامة
https://www.alyamanalaraby.com/339641
صحافي: تحالفت قطر مع إيران فسارعت كرمان لوضع يدها في يد قاتل
https://www.alyamanalaraby.com/339638
الجيش يحرر قرى جديدة في صعدة ومصرع عدد من ميليشيات الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/339637
مليشيات الحوثي توسع عمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/339635
زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى الحديدة غداً.. ومصدر يكشف أهدافها
https://www.alyamanalaraby.com/339636
المقاومة الشعبية بالضالع تدعو رئيس الجمهورية إلى سرعة استكمال معركة تحرير اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/339625
مدير خفر السواحل يكشف حجم ضحايا السفينة الإيرانية سافيز بالساحل الغربي
https://www.alyamanalaraby.com/339623
شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أحداث اليمن الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .