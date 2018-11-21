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أبرز أحداث اليمن الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365"، أبرز 20 عنوان لأهم الأحداث في الفترة المسائية لهذا اليوم الأربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، وهي كالتالي:

البحسني يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق مبادرة تخفيف أعباء الحياة المعيشية غداً

https://www.alyamanalaraby.com/339662

بالصور.. البحسني يلتقي وفد يزور حضرموت من أساتذة وطلاب قسم الإعلام بجامعة عدن

https://www.alyamanalaraby.com/339640

برقية شكر من الرئيس هادي لقيادتي الإمارات والسعودية

https://www.alyamanalaraby.com/339665

الفلكي الجوبي : الاثنين القادم موعد دخول موسم يشتهر بالأمطار الخفيفة

https://www.alyamanalaraby.com/339667

4 غارات لمقاتلات التحالف على مواقع المليشيا في حجة

https://www.alyamanalaraby.com/339664

منظمة بريطانية تقدر وفاة 85 ألف طفل يمني بسبب سوء التغذية

https://www.alyamanalaraby.com/339654

محلل سياسي: حشود الحوثيين دليل الاستبداد وليس الشعبية

https://www.alyamanalaraby.com/339651

عاجل .. عودة خدمتي الهاتف والانترنت في مأرب وشبوة وسيئون بعد خروجها من المهرة

https://www.alyamanalaraby.com/339650

مواجهات عنيفة بين الشرعية والحوثيين في محيط جبل هان بتعز

https://www.alyamanalaraby.com/339648

رئيس جامعة تعز يصل عدن لتلقي العلاج

https://www.alyamanalaraby.com/339646

رئيس الوزراء يتقدم مشيعو الدكتور صالح علي باصرة

https://www.alyamanalaraby.com/339645

شاهد.. اثنان من الشرعية يتسابقان على حصد رأس عبدالملك الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/339644

عسكر يلتقي مسؤولة الحماية بمنظمة اليونيسيف

https://www.alyamanalaraby.com/339643

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لاللجنة العليا للموازنات العامة

https://www.alyamanalaraby.com/339641

صحافي: تحالفت قطر مع إيران فسارعت كرمان لوضع يدها في يد قاتل

https://www.alyamanalaraby.com/339638

الجيش يحرر قرى جديدة في صعدة ومصرع عدد من ميليشيات الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/339637

مليشيات الحوثي توسع عمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/339635

زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى الحديدة غداً.. ومصدر يكشف أهدافها

https://www.alyamanalaraby.com/339636

المقاومة الشعبية بالضالع تدعو رئيس الجمهورية إلى سرعة استكمال معركة تحرير اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/339625

مدير خفر السواحل يكشف حجم ضحايا السفينة الإيرانية سافيز بالساحل الغربي

https://www.alyamanalaraby.com/339623

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