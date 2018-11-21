معين عبدالملك يكشف تفاصيل الاجتماع الأول للجنة موازنة 2019

كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد عن تفاصيل الاجتماع الأول مع اللجنة الخاصة بإعداد موازنة العام 2019.



وقال عبدالملك في تغريدة بحسابه مساء اليوم "ناقشنا في الإجتماع الأول للجنة العليا للموازنة ٢٠١٩ الموجهات العامة التي ستعمل عليها اللجنة الفنية".



كما أشار إلى مناقشة الأطر التي يمكن من خلالها دعم قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية ووضع التصورات الواقعية وفقاً لمؤشر الإيرادات وترشيد الإنفاق بما يعكس فارقاً إيجابياً في حياة المواطنين.