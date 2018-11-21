وزارة الثقافة تقتني عملات أثرية تعود لعهد الدولة الصليحية (صورة)

اقتنت وزارة الثقافة، ثلاث عملات أثرية تعود إلى عهد الدولة الصليحية عثر عليها مواطنون في موقع كدمة الأثري بمحافظة لحج .

وقال وزير الثقافة، مروان دماج، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان العملات هي عبارة عن دنانير ذهبية ضربت في عدن عام 441هـ أيام ابن مؤسس الدولة الصليحية العادل بالله احمد.. موضحاً أن العملات منحوت على وجهها الأمامي، عبارة "لا إله إلا الله" وعلى الوجه الخلفي، عبارة "امر به المكرم بن علي".

وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من مكتب الوزير والهيئة العامة للأثار رفعت في تقريرها أنه تم تسليم العملات الى مدير عام مكتب الآثار في محافظة عدن لإيداعها في متحف عدن إسوة بالعملات الرومانية التي سبق ان اقتنتها الوزارة إثر العثور عليها في موقع أثري بمحافظة أبين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة إستطاعت خلال الفترة الماضية إستعادت مخطوطات وقطع اثرية تعرضت للسطو والنهب، كما تعمل الوزارة حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في الداخل والخارج لاستعادة مخطوطات وقطع اثرية تحمل قيمة تاريخية وحضارية بالغة الأهمية.