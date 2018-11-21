رئيس الحكومة يرحب بإعلان تقديم دعم انساني إضافي لليمن بقيمة 500 مليون دولار

رحب رئيس مجلس الوزراء دولة الدكتور معين عبدالملك سعيد بإعلان المملكة العربية والسعودية ودولة الامارات العربية المتحدة تقديم دعم أضافي لبلادنا وإطلاق مبادرة (امداد) لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن بقيمة 500 مليون دولار، عن طريق المنظمات الدولية.

وأشار دولة رئيس الوزراء في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الى أهمية هذه المبادرة تكمن في انها سيستفيد منها أكثر من 12 مليون نسمة من المتضررين في عموم محافظات الجمهورية من الفئات الأكثر تضرراً، والأطفال الذين يعانون سوء التغذية، والأطفال دون سن الخامسة، وأطفال المدارس، والنساء، وكذلك كبار السن والمرضى.. معتبراً ان هذه المبادرة هي، امتداد للدعم المتواصل والكبير للأشقاء في دول المجلس في عدم الشعب اليمني في كافة المجالات.

وثمن الدكتور معين عبدالملك وقوف المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الدائم الى جانب الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات، ودعم جهود إعادة الاستقرار، ومشاريع التنمية، ومشاريع إعادة الاعمار.

وأشاد دولة رئيس الوزراء بالجهود الإنسانية الكريمة التي تبذلها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيرا الى ان هذه الجهود تأتي في إطار العلاقات الأخوية والمصير المشترك الذي يربط اليمن بأشقائه ومحيطه الجغرافي.

ودعا منظمات الإغاثة الإنسانية إلى تكثيف جهودها لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني في عموم محافظات الجمهورية.