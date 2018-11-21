شكرا لقرائتكم خبر عن إب تصحو على فاجعة…مقتل فتاتين واصابة ثالة في ظل فوظى امنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدى تبادل إطلاق نار بين إحدى الجيران الى مقتل فتاتين وإصابة ثالثة في مدينة إب القديمة.

ونقل “المشهد اليمني” عن مصادر وصفها بالخاصة بأن مشادة كلامية وقعت بين أسرتين في المدينة القديمة بمدينة إب ( أسرة بيت القحطاني وبيت حمادي) وتطورت المشادة إلى إطلاق النار مما أدى إلى مقتل فتاتين من أسرة بيت محمد حمادي وإصابة ثالثة.

وأضافت المصادر أن تبادل إطلاق النار نشب بين الطرفين على خلاف بينهما، قبل أن يعاود “القحطاني” إطلاق الرصاص على منزل”محمد حمادي” ويؤدي ذلك إلى الكارثة.

وتشير المصادر أن المصابة الثالثة لاتزال راقدة في العناية المركزة في مستشفى الأمومة بالمدينة.

يأتي في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المدينة الخاضعة لسلطات الحوثيين.