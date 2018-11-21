شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق عن اسوأ كارثة انسانية في العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع ريليف ويب تقريرا لفريق عمل منظمة هانديكاب الدولية في اليمن.

جاء فيه:

تعمل منظمة “هيومانتي اند انكلوجن” (التي تعمل تحت اسم منظمة هانديكاب الدولية في اليمن) في ثمانية مراكز صحية ومستشفيات في صنعاء، حيث نقدم الرعاية الصحية و إعادة التأهيل والدعم النفسي، ونوزع مساعدات التنقل مثل العكازات والكراسي المتحركة. الصراع كان له أثر مدمر على السكان حسب ما يصف مود بيلون، مدير برامج منظمة العفو الدولية في اليمن الوضع.

يأتي الجرحى من الخطوط الأمامية المختلفة للمعارك، اعتمادا على شدة القتال. يصاب معظمهم في الانفجارات، وإطلاق النا. كما نتعامل مع أعداد كبيرة من ضحايا حوادث الطرق. ولأن المستشفيات مزدحمة للغاية، يقوم الموظفون في الصحة باخراج المرضى مرة أخرى مباشرة بعد الجراحة، ما لم يكن لدى المريض ما يكفي من المال للبقاء. المشكلة الرئيسية هي أيضا الصعوبة الكبيرة في نقل المصابين من الخطوط الأمامية إلى المستشفيات، وتكلفة النقل والنفقات الطبية.

البرامج الانسانية في عدن

قضيت مؤخراً عدة أيام في عدن لأننا نأمل في فتح برامج إنسانية جديدة في المدينة وفي محافظتي تعز ولحج في يناير المقبل. عدن ليست هدفاً لمعارك عنيفة الان، بخلاف مدن أخرى مثل الحديدة في شرق اليمن، حيث القتال عنيف للغاية، أو صعدة في الشمال، التي يتم قصفها كل يوم تقريباً.

عدن مدينة مهمة، ولكن بسبب زيادة النشاط الإجرامي والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار، زادت اعداد الجماعات المسلحة بشكل ملحوظ. هناك هجمات منتظمة ومحاولات اغتيال ناجحة على الزعماء المحليين. تنقسم حكومة عدن إلى معسكرين متنافسين.

الحصار

قبل عام ، فرض التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية حصارا على واردات البلد. الوقود متوفر الآن فقط من خلال قنوات بديلة بتكلفة اكبر. ارتفع سعر الغذاء و الغاز وغيره ، مما يجعل من المستحيل تقريباً على أسرة يمنية أن تعيش حياة طبيعية.

وقد أدى القتال العنيف الذي اندلع في وقت سابق من هذا العام في الحديدة بالقرب من الميناء الذي يمر من خلاله ما يقرب من 80٪ من واردات اليمن ومعظم مساعداته الإنسانية، إلى تفاقم الأزمة وزاد من مأساة الملايين من اليمنيين الذين يكافحون بالفعل من أجل البقاء.

على الرغم من أن البلاد تستورد تقريبا كل غذائها، نتيجة للتأثر من النزاع، فإن 18 مليون شخص – 60 ٪ من سكان البلاد – يعانون من انعدام الأمن الغذائي. في العديد من المناطق، يصعب الوصول إلى مياه الشرب الامنة، مما أدى إلى تفشي الكوليرا في الأسابيع الأخيرة.

استجابة فريقنا

في الوقت الحالي، يركز فريقنا على عملياته الإنسانية في صنعاء. منذ عام 2014 كنا نقدم رعاية إعادة التأهيل والدعم النفسي والمساعدات الخاصة بالحركة (الأطراف الاصطناعية والعكازات والكراسي المتحركة، وما إلى ذلك). خلال السنوات الثلاث الماضية، قدمنا ​​مساعدات إعادة التأهيل إلى 20،000 شخص، والدعم النفسي إلى 17000 شخص، وأطراف صناعية إلى 9500 شخص. 60٪ من الأشخاص الذين نتعامل معهم أصيبوا في الصراع وحوادث السيارات وما شابه ذلك. قمنا أيضا مؤخرا بتنفيذ برنامج لتوزيع المساعدات المالية على ما يقرب من 600 أسرة.

الوضع الأمني ​​في صنعاء

يتركز القتال بشكل رئيسي على أطراف صنعاء وهناك انفجارات متفرقة، مطار المدينة تعرض للهجوم في الآونة الأخيرة. إن التقلب الشديد في الوضع جعل سلامة فريقنا مصدر قلق دائم لنا.

حقائق أساسية عن الأزمة الإنسانية

من 5 إلى 6 نوفمبر 2017، فرض التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية حصارًا كليًا على المطارات والموانئ والحدود البرية في اليمن.

ومنذ ذلك الحين أعيد فتح العديد من الموانئ الجوية والبحرية.

اثنا عشر مليون شخص يعانون من سوء التغذية.

أكثر من 16 مليون شخص لا يحصلون على مياه الشرب الامنة، والصرف الصحي، والنظافة.

انخفضت قيمة العملة المحلية الريال اليمني بشكل حاد في عام 2018، حيث اصبحت العديد من السلع والمواد الأساسية – الصحة والغذاء والسكن – بعيدة عن متناول معظم الناس.

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن اصابة 13500 حالة من الكوليرا في أكتوبر 2018، وحذرت من خطر حدوث وباء جديد.