سفير بلادنا لدى روسيا يلتقي نائب رئيس المجلس الإتحادي الروسي

بحث سفير بلادنا لدى روسيا الاتحادية، الدكتور، سالم الوحيشي، مع نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي إلياس أوماخانوف، مستجدات الأوضاع التي تمر بها الساحة اليمنية.

وخلال اللقاء، أكد السفير الوحيشي حرص الشرعية على الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وأن الشرعية على إستعداد للمشاركة في أي محادثات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشار السفير الوحيشي إلى تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية والتي كان أخرها تخلفها عن حضور مشاورات جنيف الماضية مما تسبب في فشلها.. مشدداً على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح تجاه من يعطل جهود السلام.

من جانبه، أكد المسؤول الروسي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث من أجل ايجاد حل الأزمة اليمنية.. لافتاً إلى استعداد بلاده تقديم الدعم الانساني اللازم لليمن