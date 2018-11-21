بحث سفير بلادنا لدى روسيا الاتحادية، الدكتور، سالم الوحيشي، مع نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي إلياس أوماخانوف، مستجدات الأوضاع التي تمر بها الساحة اليمنية.
وخلال اللقاء، أكد السفير الوحيشي حرص الشرعية على الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وأن الشرعية على إستعداد للمشاركة في أي محادثات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأشار السفير الوحيشي إلى تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية والتي كان أخرها تخلفها عن حضور مشاورات جنيف الماضية مما تسبب في فشلها.. مشدداً على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح تجاه من يعطل جهود السلام.
من جانبه، أكد المسؤول الروسي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث من أجل ايجاد حل الأزمة اليمنية.. لافتاً إلى استعداد بلاده تقديم الدعم الانساني اللازم لليمن
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بلادنا لدى روسيا يلتقي نائب رئيس المجلس الإتحادي الروسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .