الهلال الإماراتي يقدم شحنة من المكملات الغذائية لمركز الأمومة والطفولة بأبين

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي شحنة من المكملات الغذائية للأطفال في مكتب الصحة بمحافظة أبين والتي تم تسليمها لمركز الأمومة والطفولة والتوليد الطبيعي بعاصمة المحافظة زنجبار.

واحتوت الشحنة الغذائية على ثلاثة أطنان من المكملات الغذائية للأطفال وذلك للإسهام في تحسين مستوى صحة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص في بعض المعادن والعناصر الأساسية.

وحرصا منها على استمرار خدماتها الإنسانية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي في البلاد زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مراكز الغسيل الكلوي في مناطق عزان وعتق وبيحان بمحافظة شبوة بستة وثلاثين ألف لتر من وقود الديزل لاستمرار تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بهذه المنشآت الطبية .

يذكر أن شحنة وقود الديزل لم تكن هي الأولى من نوعها في جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في القطاع الصحي بمحافظة شبوة بل سبق وأن منحت الهيئة مراكز غسيل الكلى بالمحافظة كمية مماثلة من الوقود بجانب أدوية علاجية ومحاليل للمراكز الواقعة في مدن ميفعة وعتق وبيحان.