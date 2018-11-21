برقية شكر من الرئيس هادي لقيادتي الإمارات والسعودية

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رسالة شكر وامتنان وتقدير لإخوانه قادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم اللامحدود ومواقفهم الأخوية الأصيلة والصادقة تجاه الشعب اليمني في السراء والضراء وتقديمهم للغالي والنفيس لنصرة اليمن أرضاً وانساناً.

وثمن الرئيس في هذا الصدد إطلاق المملكة والإمارات مبادرة (إمداد) لسد فجوة الاحتياج الإنساني في قطاعات الغذاء وسوء التغذية بقيمة 500 مليون دولار بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتستهدف 10-12 مليون متضرر.

وأشاد الرئيس بالدعم الكبير لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لجهود الإغاثة الإنسانية في اليمن عبر الفرق الميدانية وفروع الهيئات الإغاثية الخليجية المانحة في اليمن ودعمهم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018م بأكثر من مليار و250 مليون دولار.

كما أشاد الرئيس بهذه المبادرة الإيجابية التي أعلن عنها يوم أمس في الرياض من قبل الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي والتي تترجم اهتمام قيادة البلدين باليمن بما يمثله من عمقاً اخوياً واستراتيجياً لأشقائه في إطار واحدية الدم والهدف والمصير المشترك.