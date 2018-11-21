عسكر يلتقي مسؤولة الحماية بمنظمة اليونيسيف

التقى وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، في مكتبه بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، مسؤولة الحماية بمنظمة اليونيسيف فتحيه عمر، للتنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمة لحماية الطفولة.

وأطلع الوزير، المنظمة على القرار الصادر من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، والموافقة على تحديث الخطة الموقعة بين الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة في عام 2014، وكذلك خارطة الطريق، وآليات العمل لتنفيذ هذه الخطة.

وأشار عسكر أن ظاهرة تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، لها آثار خطيرة على بناء شخصية الطفل ولها انعكاسها المباشر على المجتمع اليمني حاضرًا ومستقبلاً، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية تولي ملف تجنيد الاطفال اهتمامًا كبيرًا.

وثمن وزير حقوق الانسان الدور الذي تقوم به المنظمة، مطالبا المنظمات الأخرى أن تحذوا حذوا منظمة اليونيسيف، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة إحياء المشاريع في مجال بناء القدرات في مجال حقوق الطفل.

من جانبها عبرت مسؤولة الحماية في منظمة اليونيسف لحماية الطفولة عن ارتياحها للجهود التي تبذلها وزارة حقوق الانسان في مجال الاهتمام بحقوق الطفل.