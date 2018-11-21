4 غارات لمقاتلات التحالف على مواقع المليشيا في حجة

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الأربعاء مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غرب البلاد . وقالت مصادر "الخليج 365" ان 4 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في حرض بمحافظة حجة . وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .

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