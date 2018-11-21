البحسني يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق مبادرة تخفيف أعباء الحياة المعيشية غداً

أطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على الترتيبات النهائية لبدء عملية توزيع المواد الغذائية الخاصة بمبادرة السلطة المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمحافظة والتي ستبدأ صباح غد الخميس في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه صباح اليوم، مع أعضاء اللجنة التموينية بالمحافظة، أوضح خلاله المحافظ بأن التوزيع سيتم قبل 3 أيام من الموعد التي حددته المبادرة في الـ25 من شهر نوفمبر الجاري، وأن العمل جاري في بقية المديريات الأخرى لاستكمال صرف البطائق للمواطنين والبدء بالتوزيع في الموعد المحدد.

كما اطلع محافظ حضرموت كذلك على ترتيبات المبادرة في وداي وصحراء المحافظة، مؤكدا على الرفع من وتيرة العمل والتأكد من جاهزية المتعهدين واستكمال صرف البطائق.

حضر اللقاء عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم والمكاتب التنفيذية.