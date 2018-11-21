بالصور.. البحسني يلتقي وفد يزور حضرموت من أساتذة وطلاب قسم الإعلام بجامعة عدن

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، وفدا من أساتذة وطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عدن يزور مدينة المكلا حاليا.

ورحب محافظ حضرموت خلال كلمة ألقاها بالوفد الزائر لمدينة المكلا وعدد من المدن والمناطق المختلفة بالمحافظة.. مشيرا إلى أن زيارة الوفد هو تشريف لها ولاهلها وفرصة للإطلاع على معالمها ومناطقها السياحية والتعرف على الإنجازات التي تحققت منذ التحرير في الـ24 من إبريل.

وقال المحافظ البحسني في كلمته "كل محافظة تتميز بأشياء جميلة وإيجابية والتعرف عليها يمثل فرصة لزيادة المعرفة والإستفادة من التجارب والخبرات".

واستعرض المحافظ خلال كلمته للوفد النجاحات التي حققتها حضرموت في الجانب الأمني والعسكري وإعادة تطبيع الحياة وعودة مؤسسات الدولة والتنمية وتجربة اللجان المجتمعية وأنظمة الرقابة والمتابعة ومبادرة التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أن تجربة حضرموت جديرة بأن تدرس ويتم الإطلاع عليها.

واختتم المحافظ البحسني، حديثه بدعوة قسم الإعلام جامعة حضرموت بتنظيم زيارة لعدن، والتأكيد على أهمية رسالة الإعلام ودورها في خدمة وبناء المجتمع والإلتزام بالمهنية وأخلاقيات المهنة.

كما ألقيت كلمة من قبل رئيس قسم الإعلام الدكتور محمد علي ناصر، وعدد من الأساتذة والطلاب والطالبات، وتم تقديم درع تذكاري للمحافظ من قبل الوفد الزائر.

حضر اللقاء وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي ووكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء إذاعة المكلا وقسم الإعلام بجامعة حضرموت.