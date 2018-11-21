منظمة بريطانية تقدر وفاة 85 ألف طفل يمني بسبب سوء التغذية

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" ومقرها بريطانيا، إن "نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما توفوا بسبب سوء التغذية الحاد" خلال ثلاث سنوات من الحرب في اليمن.

وقالت المنظمة (غير حكومية)، في بيان، الأربعاء، إن هذا العدد يساوي "مجموع من هم دون الخامسة في برمنغهام"، ثاني أكبر المدن البريطانية.

والشهر الماضي، حذرت الأمم المتحدة أن نحو 14 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة.

وأضافت المنظمة، أن العدد الذي أعلنته لحالات وفاة أطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد "تستند إلى بيانات جمعتها الأمم المتحدة".

ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة اليمنية، نتيجة الحرب، إلى تعريض المزيد من الأسر لخطر انعدام الأمن الغذائي.

وقال مدير "أنقذوا الأطفال" في اليمن تامر كيرولوس "مقابل كل طفل يقتل بسبب القنابل والرصاص، فإن العشرات يموتون جوعا وهو أمر يمكن منعه تماما".

