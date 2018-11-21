محلل سياسي: حشود الحوثيين دليل الاستبداد وليس الشعبية

قال المحلل السياسي عبدالناصر المودع إن حشود الحوثيين بمناسبة المولد النبوي الذي احتفلت به الميليشيات هي دليل النهج الاستبدادي وليس الشعبية. وكتب المودع بتغريدة على حسابه رصدها الخليج 365 إن "كثرة حشود الحوثيين دليل على نهجهم الاستبدادي الشمولي وليس على شعبيتهم؛ فالحشود المتكررة هي تعويض عن ضعف شرعية حكمهم". وأضاف "هكذا عمل النازيون والفاشيون والشيوعيون والاسلاميون وتعمل كل النظم الشمولية. الحكومات المحترمة لا تحتاج مظاهرة تأييد".

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