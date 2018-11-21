شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل :مباشر الان من محلات الصرافة .. الريال اليمني يحقق رقم قياسي .. وهبوط حاد ومستمر لدولار والريال السعودي .. (أسعار الصرف الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصادر في العاصمة صنعاء قبل قليل ان أسعار الريال اليمني يتحسن بستمرار امام الدولار الأمريكي والريال السعودي) مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018م أسعار صرف ا في صنعاء الدولار الأمريكي -519 الريال السعودي - 135 أسعار البيع الدولار الأمريكي - 548 الريال السعودي- 140

شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل :مباشر الان من محلات الصرافة .. الريال اليمني يحقق رقم قياسي .. وهبوط حاد ومستمر لدولار والريال السعودي .. (أسعار الصرف الآن) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .