شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل معركة ضارية في الحديدة ودخول سلاح جديد لم يستخدم في معركة سابقة "مستجدات طارئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ان الإشتبكات التي تدور الان في شارع الخمسين وخلف كلية الهندسة وصولاً لقرب مدينة الصالح لم تشهدها مدينة #الحديدة من قبل..

وقالت المصادر "أن الشظايا والمقذوفات التي تطلقها المليشيات تصل بكثافة إلى الأحياء السكنية بمدينة 7 يوليو والسلخانة الشرقية.. وان الانفجارات ترعب المدينة ".. مشيرة إلى ان التحالف العربي يستخدم في المعارك الدائرة الان سلاح نوعي وحديث ولم يستخدمه في أي معركة سابقة .. بحسب مصادر عسكرية مطلعة.

إلى ذلك كانت تكبدت مليشيا الحوثي عشرات القتلى والمصابين في هجوم فاشل، مساء أمس على مواقع قوات المقاومة المشتركة قرب مدينة الصالح وشارعي التسعين والخمسين شمال شرق مدينة الحديدة وجراء المواجهات المتواصلة الان.

وخلال المعركة الضارية بعد قصف بالقذائف استهدف أحياء محررة ومناطق سكنية ومستشفى 22 مايو حاولت المليشيا تنفيذ هجوم تحت غطاء نيران مدفعية نصبتها في مدارس ومنشآت حكومية في أطراف مديرية الحالي، وكسر أبطال المقاومة المشتركة المجاميع الحوثية التي خسرت عدداً كبيراً من المقاتلين.

مصادر ميدانية مطلعة أوضحت أن المليشيا خسرت عشرات المقاتلين في المعركة الليلية التي أعقبت هجوم المليشيا بثلاثة أطقم تقدمتها 12 دراجة نارية يستقلها مسلحون أجهزت عليهم نيران قذائف القوات المشتركة، الأمر الذي اضطر المليشيا الدفع ب8 أطقم وأكثر من عشرين دراجة نارية تم سحقها بسلسلة غارات ومن بقي منهم أجهزت عليه الرشاشات الأرضية للقوات المشتركة.

وقصفت ميليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، منشآت مدنية في مربع سيطرة قوات المقاومة المشتركة، بقذائف الهاون والدبابات، من ضمنها مستشفى 22 مايو الأهلي للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وفي السياق، نشرت مليشيا الحوثي الانقلابية المزيد من الكونتيرات المعبأة بالأتربة والملغمة في عدد من شوارع وأحياء مدينة الحديدة، إضافة إلى الحفريات الطولية والحواجز الترابية الملغمة. وشكا مواطنون وسكان من صعوبة شديدة في التنقل، وقال شهود عيان، من داخل المدينة، إن المنازل في كثير من الأحياء تعاني من انقطاع المياه نتيجة الحفريات الكثيرة التي قامت بها المليشيا في الشوارع الرئيسة والخلفية وخراب الشبكة المحلية وأنابيب إيصال المياه. وقطعت خدمة الانترنت نهائياً في المدينة.

من جهة ثانية كشفت مصادر خاصة، أن مليشيا الحوثي نقلت 64 مختطفاً إلى ثلاثة مرافق تقع في مناطق المواجهات المسلحة، ونشرت في تلك المواقع مدافع هاوزر ودبابات وصواريخ كاتيوشا ونصبت على أسطحها مضادات جوية وجلبت إليها عشرات المسلحين ضمن نسق دفاعات ثانية تأتي بعد كلية الهندسة وإدارة التعليم المهني ومدينة الصالح التي باتت قاب قوسين من سيطرة القوات المشتركة عليها.

ونسفت مقاتلات التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ ومخزن ذخائر كانت مليشيا الحوثي تخفيها في مزرعة قرب قرية دير كزابه بمديرية القناوص، 90 كم شمال مدينة الحديدة اليوم الثلاثاء.