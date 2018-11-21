شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجموعة شركات هائل سعيد أنعم تطلق تحذير شديد لكل التجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه عن التزامها بتخفيض أسعار منتجاتها من السلع الغذائية والاستهلاكية موجهة بذات الوقت تحذير للوكلاء والتجار من التلاعب الاسعار .

وقالت المجموعة في بيان صحفي :

تواصلا مع جهود المجموعة خلال الأشهر الماضية في تثبيت واستقرار أسعار الدقيق كأهم مادة أساسية من خلال عملية البيع المباشر للمواطنين بأقل الأسعار، وحرصا منها على تقدير الوضع المعيشي للمواطنين ، والتزاما بقيمها ومبادئها الثابتة ومسئوليتها المجتمعية تجاه مصالح الناس ومعايشهم واستقرار الأسواق ،ومواكبة منها لتراجع أسعار الصرف نتيجة تفعيل الجهاز المصرفي وتغطية أسعار السلع الأساسية ، تعلن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه عن قيامها بمراجعة أسعار عدد من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المختلفة وإجراء تخفيضات كبيرة عليها.

وتابع البيان : إن مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه وهي تعلن عن قائمة أسعارها المعتمدة تهيب بالوكلاء والتجار تحمل مسئوليتهم المجتمعية والالتزام بالأسعار المحددة و تحذر في الوقت نفسه من أي مخالفة أو تجاوز لها وتؤكد انها ستقوم بوقف التعامل مع الوكلاء المخالفين لقائمة الأسعار.

