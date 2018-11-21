شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم لجميع اليمنيين .. هذا ما سيحدث لليمن خلال الايام القادمة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكدت مصادر علمية وبيئية أن السواحل اليمنية على موعدٍ مع تهديد مناخي جديد، بعد بدء مغادرة إعصار (جاجا) الأراضي الهندية واقترابه من جنوب بحر العرب.

وقال مدير إرصاد مطار عدن الدولي، علوي العبدلي، في تصريحٍ خاص (للمشاهد): إن المنخفض الجوي المتعمق المسمى ب(جاجا) بدأ بالتحرك نحو الجهة الغربية الشمالية من القارة الهندية، ويتواجد حالياً في منطقة جنوب شرق بحر العرب.

وأكد العبدلي أن المنخفض (جاجا) سيكون قريباً من سواحل أرخبيل سقطرى خلال الأيام القادمة، وبمسافة حوالي 1590 كم.

وكان (جاجا) بدأ بمغادرة الهند مخلفاً 33 قتيلاً، بعد أن ضرب جنوب البلاد، مترافقاً مع أمطارٍ غزيرة ورياح سريعة وصلت قوتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة.

ويشهد مناخ المحيط الهندي وبحر العرب خلال الأشهر الأخيرة تغيراً كبيراً، وصفه خبراء البيئة بأنه ناتجٌ عن التغيرات المناخية الكبرى التي يشهدها كوكب الأرض.

وخلال الخمسة الأشهر الأخيرة شهد بحر العرب وسواحل عمان واليمن أعاصير وعواصف مدارية عديدة، كان آخرها إعصار (مكونو) في مايو الماضي، والعاصفة المدارية (لبان) في أكتوبر الفارط.