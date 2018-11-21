ضبط أخطر عصابة لسرقة الدراجات النارية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تمكن أمن العاصمة -منتصف الأسبوع المنصرم -من ضبط عصابة خطيرة لسرقة الدراجات النارية .

العصابة مكونة من سبعة اشخاص ، و قد القي القبض على جميعهم في مديرية السبعين ، بعد سلسلة من إجراءات البحث والتحري .

وحول عملية الضبط اوضح مسؤول في الإدارة العامة لأمن العاصمة ، ان المتهمين قد ضبطوا و بحوزتهم ثلاث دراجات نارية مسروقة ، وبعد اجراءات التحقيق الأولية ، اتضح ان لدي العصابة هنجر تابع لأحد أفراد العصابة في شارع هائل يتم إخفاء الدراجات النارية المسروقة فيه وتغيير ملامحها .

فتم استخراج أمر نيابي لتفتيش الهنجر ، وقد ضبط بداخله ستة عشر (16) دراجة نارية ، إضافة إلى أربع (4) دراجات نارية مشلحه ، و احدى عشر (11) مكينة لدراجات نارية مشلحه بالإضافة إلى هياكل دراجات نارية ومجموعة مختلفة من اجزاء مفككة لدراجات نارية ، مما يدل على أن العصابة تقوم بتفكيك بعض الدراجات المسروقة و بيعها كقطع غيار ، بينما تقوم ببيع أخرى ، بعد تغيير ملامحها .

ومن خلال محاضر جمع الاستدلالات الأولية و اعترافات المتهمين اتضح قيامهم بسرقة ما يزيد عن أربعين (40) دراجة نارية من أماكن مختلفة في أمانة العاصمة .

هذا قد تم تحريز المضبوطات و إحالة المتهمين للتحقيقات.

الجدير بالذكر أن أمن مديرية السبعين في العاصمة ، قد تمكنوا في نفس الاسبوع من ضبط عصابة أخرى لسرقة الدراجات النارية مكونة من أربعة اشخاص ، ألقي القبض عليهم اثناء قيامهم ببيع إحدى الدراجة النارية المسروقة .

و قد كشف المسؤول بأمن العاصمة ، عن اجراءات أمنية مكثفة لملاحقة وضبط و تنظيف العاصمة عصابات السرقة ، و مختلف العصابات و العناصر الإجرامية ، مؤكداً تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا الإطار .