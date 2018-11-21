عاجل .. عودة خدمتي الهاتف والانترنت في مأرب وشبوة وسيئون بعد خروجها من المهرة

عادت قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء خدمتي الهاتف الثابت والانترنت إلى محافظتي مأرب وشبوة ومديريات وادي حضرموت .
وقال مراسل "الخليج 365" ان خدمتي الهاتف الثابت والانترنت عادتا الساعة الثامنة من مساء اليوم في مأرب وشبوة وسيئون بعد تعرض كابل الاتصالات للقطع في المهرة .
وأكد المراسل ان الخدمة خرجت في محافظة مأرب صباح اليوم بعد تعرض كابل الالياف الضوئية للقطع نتيجة اعمال الاصلاحات في المهرة .
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