مليشيات الحوثي توسع عمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية بالحديدة

أفادت مصادر محلية بأن المليشيات الإرهابية الحوثية وسعت من عمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية في مدينة الحديدة ونقلها إلى صنعاء بالاستفادة من الهدنة المخترقة من قِبلها.

ونقلت وكالة 2 ديسمبر، عن المصادر قولها: بإن ميليشيا الحوثي قامت خلال اليومين الماضيين بنهب واسع للمؤسسات الحكومية في مدينة الحديدة وعلى وقع سيطرة قوات المقاومة اليمنية على عديد من أحياء المدينة ضمن عمليات تحريرها ومينائها.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية كانت قد نهبت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المقرات والمؤسسات حكومية بما فيها وثائق هامة، لتبلغ أوج هذا النهب خلال اليومين الماضيين حيث تنقل المنهوبات عبر شاحنات كبيرة مغطاة بطرابيل وأخرى مموهة بمواد غذائية باتجاه طريق الشام المنفذ الباقي لها باتجاه صنعاء.

واتخذت مليشيا الحوثي الإرهابية من سكان مدينة الحديدة دروعا بشرية ونشرت وزرعت الألغام في الشوارع والمباني السكنية المرتفعة والمنشآت العامة والخاصة بما فيها المصانع وفجرت العديد منها في الأحياء التي دحرت منها في إجرام مماثل لتنظيم داعش، كما تنشر الأسلحة الثقيلة وتطلقها -رغم هدنة مفترضة- من وسط بقية الأحياء في المدينة التي لا تزال تسيطر عليها وحولت منشآت ومخازن التابعة للأمم المتحدة والغذاء العالمي وكثير من منازل المواطنين والمباني الحكومية إلى مخازن سلاح والغام ومتارس قتال.