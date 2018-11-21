مواجهات عنيفة بين الشرعية والحوثيين في محيط جبل هان بتعز

تتواصل المعارك ضد مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.
وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن مواجهات عنيفة وبمختلف الأسلحة دارت بين أفراد الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في محيط جبل هان.
وبينت المصادر، أن الاشتباكات جرت إثر هجوم عنيف للمليشيا، غربي المدينة .
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