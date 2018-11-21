رئيس جامعة تعز يصل عدن لتلقي العلاج

أفادت مصادر محلية في محافظة عدن، جنوب اليمن، اليوم الأربعاء، بأن رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي وصل إلى العاصمة المؤقتة.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن الدكتور الشعيبي وصل لتلقي العلاج بعد إصابة تعرض لها يوم أمس أثر محاولة الاغتيال الذي تعرض لها في وادي القاضي وتوفى خلالها مرافقة الشخصي.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا الرصاص على رئيس جامعة تعز، بعد خروجه من الجامعة فأصابه وقتل مرافقه الشخصي على الفور.