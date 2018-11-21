المقاومة الشعبية بالضالع تدعو رئيس الجمهورية إلى سرعة استكمال معركة تحرير اليمن

دعت المقاومة الشعبية بمحافظة الضالع، اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018م، رئيس الجمهورية الى سرعة استكمال معركة تحرير اليمن من مليشيا الحوثي الانقلابية واستعادة الشرعية والدولة، وعدم الرضوخ للضغوطات الدولية بوقف هذه المعركة .

واستغربت المقاومة الشعبية بالضالع، في بيان صادر عنها، تحصل "الخليج 365" على نسخة منه، من الوساطات لبعض الاطراف الدولية لوقف الحرب كلما تقدمت قوات الشرعية في عدد من المحافظات.

وجددت المقاومة الشعبية دعمها واسنادها للجيش الوطني في استكمال معركة التحرير واستعادة الشرعية والدولة، كما باركت الانتصارات الكبيرة التي حققها ابطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات، الذين يسطرون أروع البطولات في معركة كل أبناء الوطن، ضد المليشيا الحوثي الانقلابية.