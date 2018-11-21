رئيس الوزراء يتقدم مشيعو الدكتور صالح علي باصرة

في مراسيم رسمية وشعبية مهيبة يتقدمها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، شيعت اليمن، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن جثمان فقيد الوطن الكبير الدكتور صالح علي باصرة الذي وافاه الاجل في العاصمة الاردنية عمان، بعد مرض عضال ألم به.

واستقبل رئيس الوزراء، وعدد من قيادات الدولة والحكومة والسلطة المحلية، جثمان فقيد الوطن والشخصية الوطنية والاكاديمية والاجتماعية الدكتور باصرة، في مطار عدن الدولي حيث ادوا عليه صلاة الجنازة، قبل ان يتحرك موكب التشييع إلى جامع ابان في مديرية كريتر، قبل دفنه في مقبرة القطيع.

وشارك الاف المسؤولين والمواطنين في موكب التشييع، الذي شق طريقه وسط العاصمة المؤقتة عدن التي خيمت عليها اجواء الحزن، برحيل هذه الشخصية الوطنية والنضالية والاكاديمية البارزة والمؤرخ المعروف، الذي افنى حياته من اجل الوطن وخدمته.

هذا وقد نعى رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، بكل عبارات المواساة والاسف الرحيل الفاجع لوزير التعليم العالي السابق والشخصية الأكاديمية والمؤرخ المعروف الدكتور صالح علي باصرة، الذي ترك وراءه سيرة شخصية عطرة وإرثاً تاريخياً ثميناً في العمل الاكاديمي والتاريخي على المستوى المحلي والخارجي.

وأكد ان فقيد الوطن الدكتور باصرة، ومن خلال المواقع التي شغلها كاكاديمي ومؤرخا وباحثا ووزيرا، وشخصية اجتماعية لها ثقلها ووزنها، كان نموذجاً يحتذى به في الصدق والاخلاص وحب الوطن والاستعداد الدائم للبذل والتضحية في خدمته، وخدمة قضايا الشعب اليمني، يحدوه الى ذلك ايمانا راسخاً بعدالة التطلعات الوطنية، وبناء يمن حر وديمقراطي ومزدهر.

وقال " لقد خسرت اليمن برحيل الدكتور صالح علي باصرة، واحدا من ابنائها المخلصين وكفاءاتها النادرة ومكافحاً فذاً لم يتردد لحظة واحدة في الدفاع عن حقها في التطور والتقدم، كما خسرت الأمة العربية برحيله مناضلاً قومياً عالي الهمة في تبني قضاياها وطموحاتها".

وأشار رئيس الوزراء، إلى ان الدكتور باصرة سيظل ذكرى حية في وجدان اليمن وشعبها ، وستظل ذكراه العطرة مصدر الهام لشد العزائم من اجل تحقيق الاهداف النبيلة نحو بناء يمن نفتخر به جميعا والوصول به إلى المراتب التي يستحقها من الرقي والتقدم.

وتقدم الدكتور معين عبدالملك، بالتعازي إلى الشعب اليمني كافة بهذا المصاب الجلل، والى اسرة الفقيد الراحل وكل ذويه ومحبيه وطلابه، سائلا المولى العلي القدير ان يتغمد فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان.

كما حضر رئيس الوزراء مراسم العزاء التي اقيمت بمنزل الفقيد .

حيث قدم التعازي إلى ابنائه شادي واخوانه محسن وجميع آل باصرة، مؤكدا ان الخسارة التي منيت بها اليمن برحيله "فادحة ومؤلمة"، داعيا الله العلي القدير ان يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.