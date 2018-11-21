شاهد.. اثنان من الشرعية يتسابقان على حصد رأس عبدالملك الحوثي

بث الإعلامي، محمد العرب، مراسل قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا وصورا تظهر اثنين من عناصر الشرعية وهما في سباق لحصد رأس زعيم التمرد الحوثي.

وقال العرب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" - رصدها "الخليج 365" - " اثنان من أبطال اليمن في سابق مفتوح ، الأول في مران والثاني على تخوم ضحيان".

وتابع "من يحصد رأس عبدالملك الحوثي يا ترى...؟مجنون وصاب أو عمر الشيبة".

وبث تسجيلا مصورا وقال عنه "من مديرية باقم المحررة يبدو أن تحدي مجنون وصاب بقتل عبدالملك الحوثي أثار ابن تعز عمر الشيبة فأعلن التحدي أيضا".