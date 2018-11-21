مقتل فتاتين وإصابة ثالثة برصاص مسلح في مدينة "إب القديمة"

أفاد مصدر محلي في مدينة إب القديمة، بمقتل فتاتين شقيقتين وإصابة ثالثة في إطلاق نار على منزلهما الليلة الماضية.
وبحسب المصدر فإن مسلح من أسرة "القحطاني" أطلق النار على منزل جاره "محمد علي حمادي" بعد خلاف نشب بينهما، ما أدى إلى مقتل فتاتين وإصابة ثالثة نقلت إلى مستشفى الأمومة الحكومي.
وأضاف المصدر لمراسل "يمن شباب نت "إن تبادل إطلاق النار نشب بين الطرفين على خلاف شخصي بينهما، قبل أن يعاود "القحطاني" إطلاق الرصاص على منزل "محمد حمادي" ويؤدي ذلك إلى حدوث الكارثة.
يأتي في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المدينة الخاضعة لسلطات الحوثيين الانقلابيين الذين يحكمون قبضتهم على المحافظة منذ أربع سنوات، وسط غياب تام للأمن واحتكام المواطنين للسلاح في حل مشاكلهم الشخصية.
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