محافظ عدن يناقش مع اليونسيف زيادة دعم الخدمات الأساسية بالمدينة

ناقش محافظ محافظة عدن، أحمد سالم ربيع علي، اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب منظمة اليونسيف، سيف الدين عبدالرحمن نمر، تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين والمساهمة في وضع خطة لاولويات مشاريع العام القادم والتي تحتاجها مدينة عدن .

وتطرق اللقاء إلى إمكانية مساهمة اليونسيف في تمويل بعض المشاريع وذلك ضمن خطتها للعام القادم ٢٠١٩م

وخلال اللقاء، أكد محافظ عدن، رغبة قيادة السلطة المحلية في توسيع مجالات التعاون مع المنظمة وحرصه على تذليل كل الصعوبات التي تواجه عملها لا سيما ما يتعلق بتفعيل نشاطها في مجال توفير المستلزمات المدرسية خصوصا توفير الكراسي واعادة تشغيل المؤسسة العامة للنجارة والاثاث المدرسية .

وأشاد بما حققته منظمة اليونسيف من انجازات في قطاع المياه .. موجهاً السلطة المحلية بخور مكسر بالاهتمام بتوفير خدمات الكهرباء والمياه لمكاتب المنظمات الدولية ومنها مكتب منظمة اليونسيف.

حضر اللقاء خالد الجعيملاني وكيل محافظة عدن وماجد الشاجري امين عام المجلس المحلي بمديرية خور مكسر.