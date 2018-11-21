شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مصرفية تزيل الغموض وتكشف السبب الحقيقي وراء تحسن الريال اليمني والانهيار غير المسبوق للدولار والسعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصرفيون في صنعاء وعدن إن سعر صرف الريال اليمني تحسن بشكل كبير أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى 550 ريالاً، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 144 ريالاً.

وقال المصرفيون في أحاديث متفرقة لـ"يمن الغد": إن الريال اليمني يواصل تحسنه في السوق، بسبب إعلان الإمارات والسعودية المنحة المالية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمقدرة بنصف مليار دولار".