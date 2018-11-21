أسرى من الحوثيين في إحدى مناطق التحيتا بالحديدة

أسرت القوات المشتركة، اليوم الأربعاء، عددا من مسلحي الحوثي في إحدى مناطق التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت مصادر "الخليج 365"، أن مليشيا الحوثي دخلت اليوم قرية الهندي في التحيتا، بعد هجوم عنيف رغم إعلانهم هدنة.

وتابعت" وبعد أن سيطروا عليها، جاء تعزيز من ألوية العمالقة والقوات المشتركة وتم طرد الحوثيين وأسر العديد منهم".